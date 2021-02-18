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    Тренер «Динамо» З Мамич: «Победить такого оппонента, как «Краснодар», очень приятно»

    Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич высказался после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара», в котором его команда на выезде победила со счетом 3:2.

    «Краснодар» – очень сильная и агрессивная команда. Победить такого оппонента очень приятно, тем более, что впервые в истории хорватская команда выиграла в России.

    Тем не менее, мы сделали только половину дела. В Хорватии будет еще один матч, который может сложиться по-другому. Впрочем, не стоит отрицать, что гостевая победа 3:2 – это очень хороший результат», – отметил Мамич.

    • Ответный матч в Загребе состоится 25 февраля.
    • «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    18.02.2021 23:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6618

      GoLenaStop 1 час назад

      Najzad! Вразумили и дали стимул.
      Hvala lijepo
      срэчом, Краснодар вас bolje !

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