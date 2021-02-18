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  • Тренер «Динамо» З Мамич: «Победить такого оппонента, как «Краснодар», очень приятно»

Тренер «Динамо» З Мамич: «Победить такого оппонента, как «Краснодар», очень приятно»

18 февраля 2021, 23:59
2

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич высказался после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара», в котором его команда на выезде победила со счетом 3:2.

«Краснодар» – очень сильная и агрессивная команда. Победить такого оппонента очень приятно, тем более, что впервые в истории хорватская команда выиграла в России.

Тем не менее, мы сделали только половину дела. В Хорватии будет еще один матч, который может сложиться по-другому. Впрочем, не стоит отрицать, что гостевая победа 3:2 – это очень хороший результат», – отметил Мамич.

  • Ответный матч в Загребе состоится 25 февраля.
  • «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Краснодар Динамо Загреб Мамич Зоран
Комментарии (2)
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GoLenaStop
1613683896
Najzad! Вразумили и дали стимул. Hvala lijepo срэчом, Краснодар вас bolje !
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Fusballer
1613706969
Матчи с российскими клубами означают почти стопроцентную победу для большинства клубов Европы и выход в следующий этап. И это печально.
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