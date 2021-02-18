Мусаев: «Мы не опустим руки и сделаем все возможное, чтобы порадовать болельщиков»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы о проигранном первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).
– «Краснодар» допустил очень много потерь до центрального круга или около него. С чем это связано?
– Да, это так. «Динамо» хорошо прессингует в центре поля, мы были беспечны и за это поплатились.
– «Краснодар» сегодня практически не бил по воротам после стандартов и неуверенно играл у своих ворот. В чем причина?
– Стандарты не являются нашей сильной стороной, у нас нет игроков, которые хорошо играют на втором этаже. В этом матче позволили очень много создать у своих ворот, так быть не должно.
– Почему в старте вышел Шапи, а не Вандерсон?
– На тренировках Шаги выглядел лучше, у Вандерсона были небольшие проблемы с мышцами. Это был сложный выбор, но мы решили сделать ставку на Шапи.
– Как прокомментируете игру Городова?
– Я ни разу не оценивал футболистов отдельно. Мы все вместе не доработали сегодня и должны это исправить.
– В чем видите главные резервы «Краснодара» в ответном матче?
– Главный резерв – наша игра. Мы должны улучшить выход из обороны, должны играть агрессивнее. Конечно, когда пропускаешь три мяча дома, то задача выйти в следующий раунд очень осложняется, но мы не опустим руки и сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.
- Ответный матч в Загребе состоится 25 февраля.
- «Краснодар» – последний представитель РПЛ в текущей еврокубковой кампании.