Мусаев: «Мы не опустим руки и сделаем все возможное, чтобы порадовать болельщиков»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы о проигранном первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

– «Краснодар» допустил очень много потерь до центрального круга или около него. С чем это связано?

– Да, это так. «Динамо» хорошо прессингует в центре поля, мы были беспечны и за это поплатились.

– «Краснодар» сегодня практически не бил по воротам после стандартов и неуверенно играл у своих ворот. В чем причина?

– Стандарты не являются нашей сильной стороной, у нас нет игроков, которые хорошо играют на втором этаже. В этом матче позволили очень много создать у своих ворот, так быть не должно.

– Почему в старте вышел Шапи, а не Вандерсон?

– На тренировках Шаги выглядел лучше, у Вандерсона были небольшие проблемы с мышцами. Это был сложный выбор, но мы решили сделать ставку на Шапи.

– Как прокомментируете игру Городова?

– Я ни разу не оценивал футболистов отдельно. Мы все вместе не доработали сегодня и должны это исправить.

– В чем видите главные резервы «Краснодара» в ответном матче?

– Главный резерв – наша игра. Мы должны улучшить выход из обороны, должны играть агрессивнее. Конечно, когда пропускаешь три мяча дома, то задача выйти в следующий раунд очень осложняется, но мы не опустим руки и сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.