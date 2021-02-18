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  • Лига Европы. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в матче с пятью голами

Лига Европы. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в матче с пятью голами

18 февраля 2021, 22:48
75

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дома уступил загребскому «Динамо» со счетом 2:3.

В составе российской команды отличились Маркус Берг и Виктор Классон, у гостей забивали Ияйи Атимвен и дважды Бруно Петкович.

Ответная встреча состоится через неделю в Хорватии.

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи

Краснодар (Россия) – Динамо (Хорватия) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Петкович, 15; 1:1 – Берг, 28; 1:2 – Петкович, 54; 2:2 – Классон, 69; 2:3 – Атимвен, 75.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов (Ионов, 80), Ольссон (Газинский, 62), Классон, Вилена, Сулейманов (Вандерсон, 46), Кабелла, Берг.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофил-Катерин, Лауритсен, Гвардиол, Майер (Атимвен, 64), Якич, Адеми, Иванушец (Франьич, 78), Оршич (Мишич, 90+4), Петкович.

Предупреждение: нет – Франьич, 89.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Краснодар Динамо Загреб
Комментарии (75)
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Skull_Boy
1613677789
Помнится мне, что недавно тут одна звездная обезьянка ротик открывала, что они не ЦСКА, да вы не ЦСКА и до ЦСКА вам еще явно, как до Китая, они хоть дома в ничью сгоняли, а главное не пропустили, а тут тотальный обосрамс, игра сделана
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bolel58
1613677942
Какое же дно Краснодар, это просто тихий ужас. Бей-беги, вот и вся игра. Хорваты понравились, могли забить больше. Краснодар пусть учится играть в футбол, позор так играть безвольно, при своих зрителях тем более. В ответке наших будут иметь ещё сильнее, ещё глубже.
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Sky Spartak
1613677976
Бесит когда команда играет..бьётся... а вратарь не может ни подпрыгнуть ни шаг вперёд сделать...это его последний матч я надеюсь....
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portero
1613678002
Дерьмово играли, Смольников, Городов, Чернов много чудили в обороне, тренера нет совсем, как и наигранных стандартов.
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Hektor 84
1613678010
Ну вот и спустили с небес! А то гонору перед игрой сколько было. Особенно у Сулейманова. Тупой бегунок как курица без головы носится, а толку ноль. И еще вякает, звездой себя почуял.
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slavа0508
1613678011
Ожидаемо,вот и результат воспитания Сафонова,,,Городов как минимум в двух голах мог выручить,,,видать не всё в порядке в коллективе,раз на важный матч ставят запасного кипера,а основного в ПФЛ отправляют перевоспитывать,,,
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Lester84
1613678265
У Краснодара похоже реальные проблемы с менеджментом. Последние пару лет команда не прогрессирует, если вообще не регрессирует. Тренер-физрук, в обороне систематически проходной двор, трансферы какие-то невнятные. Воспитанники не прогрессируют, да еще и постоянно скандалят - Игнатьев, Шапи, теперь еще Уткин. Уткин вообще по ходу договорился, что даже в заявку не попал. Куда Сафонов делся??? Что за дырка на воротах??? Зато у команды владение мячом больше 60%, такое себе достижение. Грустно как-то это все
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DemSerg
1613678412
А вы ожидали, что краснодар резко научился в футбол играть? а у кого?)
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Рубинище
1613678615
Дырка какая-то, 2ва мяча вратарских. Как навыезде в 2ва мяча побеждать, с уходом шапи играть лучше стали
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general.lizyukov
1613679239
Не хотелось бы злорадствовать, но что там Рамирес скажет? Они ж не ЦСКА, им по силам пройти Динамо Загреб Желаю быкам действительно пройти хорватов. Пусть выиграют в гостях 2-0, буду только рад. Но вот рот открывать лучше после победы, а не до. Чтобы не выглядеть треплом.
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