Лига Европы. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в матче с пятью голами

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дома уступил загребскому «Динамо» со счетом 2:3.
В составе российской команды отличились Маркус Берг и Виктор Классон, у гостей забивали Ияйи Атимвен и дважды Бруно Петкович.
Ответная встреча состоится через неделю в Хорватии.
Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи
Краснодар (Россия) – Динамо (Хорватия) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Петкович, 15; 1:1 – Берг, 28; 1:2 – Петкович, 54; 2:2 – Классон, 69; 2:3 – Атимвен, 75.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов (Ионов, 80), Ольссон (Газинский, 62), Классон, Вилена, Сулейманов (Вандерсон, 46), Кабелла, Берг.
«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофил-Катерин, Лауритсен, Гвардиол, Майер (Атимвен, 64), Якич, Адеми, Иванушец (Франьич, 78), Оршич (Мишич, 90+4), Петкович.
Предупреждение: нет – Франьич, 89.