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    Лига Европы. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в матче с пятью голами

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дома уступил загребскому «Динамо» со счетом 2:3.

    В составе российской команды отличились Маркус Берг и Виктор Классон, у гостей забивали Ияйи Атимвен и дважды Бруно Петкович.

    Ответная встреча состоится через неделю в Хорватии.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи

    Краснодар (Россия) – Динамо (Хорватия) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Петкович, 15; 1:1 – Берг, 28; 1:2 – Петкович, 54; 2:2 – Классон, 69; 2:3 – Атимвен, 75.

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов (Ионов, 80), Ольссон (Газинский, 62), Классон, Вилена, Сулейманов (Вандерсон, 46), Кабелла, Берг.

    «Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофил-Катерин, Лауритсен, Гвардиол, Майер (Атимвен, 64), Якич, Адеми, Иванушец (Франьич, 78), Оршич (Мишич, 90+4), Петкович.

    Предупреждение: нет – Франьич, 89.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:48
    Комментарии40
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      Рейтинг: +2108

      CSKA57 6 минут назад

      Обидно, что проиграли, но можно реабилитироваться во втором матче. Удачи быкам!

      0
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      Рейтинг: +2491

      Кузьмич на трибуне 15 минут назад

      Проиграл Городов.Два гола на его совести. Краснодар смотрелся для первой игры в новом году , в общем то не плохо. Чуток не повезло в нападении, были моменты и могли ещё забить, но Городов- это не для ЛЕ, Зря Синицина отпустили.

      2
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      Рейтинг: +7718

      alp 17 минут назад

      ехай-н а к у й!

      0
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      Рейтинг: +5892

      владимир миронов 21 минуту назад

      Обидно,никакого уважения к своим болельщикам. Галицкий,наводи порядок в команде, скоро всех болельщиков растеряешь.

      1
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      Рейтинг: +746

      Вальдемар IV > владимир миронов 17 минут назад

      к цске прильнут, обиженки такие же

      0
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      Рейтинг: +2831

      general.lizyukov 40 минут назад

      Не хотелось бы злорадствовать, но что там Рамирес скажет? Они ж не ЦСКА, им по силам пройти Динамо Загреб
      Желаю быкам действительно пройти хорватов. Пусть выиграют в гостях 2-0, буду только рад.
      Но вот рот открывать лучше после победы, а не до. Чтобы не выглядеть треплом.

      7
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      Рейтинг: +2618

      sobaka120982 > general.lizyukov 34 минуты назад

      Я тоже так по думал)) хочется что бы быки прошли!!! Но открывать рот раньше времени это балабольство и причём как показала игра ни чем не подтверждено

      3
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      Рейтинг: +746

      Вальдемар IV > general.lizyukov 16 минут назад

      причем тут магия вашего кабинета, рамирес был прав, уже лучше сыграли, и по очкам и баблу, и не первый год

      1
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      Рейтинг: +2491

      Кузьмич на трибуне > general.lizyukov 13 минут назад

      А что , сегодня Рамирес накосячил? Рамирес очень хотел победить, но судьба распорядилась иначе. От травмы никто не застрахован.

      0
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      Рейтинг: +6370

      Alekxei Z. 48 минут назад

      Кипер и защита просто никакие.
      Берг хорош

      2
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      Рейтинг: +5265

      vladik12 49 минут назад

      Что с Сафоновым?

      2
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      Рейтинг: +5580

      Рубинище 51 минуту назад

      Дырка какая-то, 2ва мяча вратарских. Как навыезде в 2ва мяча побеждать, с уходом шапи играть лучше стали

      6
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      Рейтинг: +3401

      mutabor0992 53 минуты назад

      Полное дно!ДниЩе!!!Где они этого вЛатаря нашли???Изделие столярное-табурет!Ну и тренерская мысль,как и командная игра,полностью отсутствуют.

      3
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      Рейтинг: +696

      DemSerg 54 минуты назад

      А вы ожидали, что краснодар резко научился в футбол играть? а у кого?)

      3
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      Рейтинг: +746

      Вальдемар IV > DemSerg 15 минут назад

      вот это ближе к истине, раньше подавали надежду, но измазались в этих поддавках столице, потеряли ориентиры, еще эта контора в качестве титульника, такие только у нищеты, продающей игры

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