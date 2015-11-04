Мамич: «Олимпиакос» будет играть агрессивно»

Главный тренер «Динамо« из Загреба Зоран Мамич серьезно настраивает свою команду на матч с «Олимпиакосом».

«Ждем отличного матча и замечательной атмосферы. Мы неплохо сыграли в первом матче с «Олимпиакосом» в Загребе, и надеюсь, сыграем еще лучше. У нас не так много опыта, и это тревожит нас, но одновременно и мотивирует.

Полагаем, «Олимпиакос» будет играть агрессивно, но мы к этому готовы. По итогам жеребьевки мы не думали лишь о «Баварии» и «Арсенале». Мы всерьез отнеслись и к «Олимпиакосу». Понимали, что это тоже очень хорошая команда. Греки играют очень организованно и дисциплинированно. У них сплоченный коллектив. Кроме того, у них есть индивидуально сильные игроки, и они умеют исполнять «стандарты», – заявил Мамич.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.