Тренер «Динамо» З, осужденный на 4 года и 8 месяцев: «Ловрен и Модрич – соучастники. Они брали деньги из бюджета»

Бывший тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич, приговоренный к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве, рассказал о причастности защитника «Зенита» Деяна Ловрена и полузащитника «Реала» Луки Модрича к коррупционному преступлению.

«Я брал деньги «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Луки все еще лежит несколько миллионов евро на счете, который мы использовали на основании частного контракта. Он снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи.

Если мы с братом должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич должны сделать то же самое. Я не злорадствую, я желаю им того же, что и своим дочерям. Рад, что они не считаются причастными, но они соучастники, у них есть деньги. Деньги из бюджета.

На суде они все подтвердили: «Да, мы подписывали контракты и брали деньги», – цитирует Мамича 24sata.hr.