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  • Тренер «Динамо» З, осужденный на 4 года и 8 месяцев: «Ловрен и Модрич – соучастники. Они брали деньги из бюджета»

Тренер «Динамо» З, осужденный на 4 года и 8 месяцев: «Ловрен и Модрич – соучастники. Они брали деньги из бюджета»

16 марта 2021, 20:23
10

Бывший тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич, приговоренный к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве, рассказал о причастности защитника «Зенита» Деяна Ловрена и полузащитника «Реала» Луки Модрича к коррупционному преступлению.

«Я брал деньги «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Луки все еще лежит несколько миллионов евро на счете, который мы использовали на основании частного контракта. Он снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи.

Если мы с братом должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич должны сделать то же самое. Я не злорадствую, я желаю им того же, что и своим дочерям. Рад, что они не считаются причастными, но они соучастники, у них есть деньги. Деньги из бюджета.

На суде они все подтвердили: «Да, мы подписывали контракты и брали деньги», – цитирует Мамича 24sata.hr.

  • Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, ранее занимавший пост спортивного директора клуба, получил 6 лет и 6 месяцев тюрьмы.
  • Сообщается, что братья Мамичи были привлечены к уголовной ответственности за неуплату налогов и хищение клубных средств.

Источник: 24sata.hr
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Загреб Реал Зенит Ловрен Деян Модрич Лука Мамич Зоран
Комментарии (10)
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Nayturs
1615915519
Стукач
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ALEX ML
1615918200
Мля, так это уже ОПГ и срок тебе умножить надо
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Fusballer
1615918537
Сначала были Кокорин с Мамаевым, потом Промес, сейчас Ловрен. А потом кто? Дзюба? Хотя... Есть один тренер, который, по слухам, по 20 миллионов за матч получает.
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derrik2000
1615923550
Не будет с Ловреном, как сказал Папанов Миронову в фильме "Берегись автомобиля", "Ну ничего, ничего... в тюРМе тебя перевоспитают, выйдешь на свободу другим человеком"? ))
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Ziklop
1615971025
заключали контракт на более высокую сумму и он получал откат. если Модрич с Ловреном платили налоги с контракта то какие они соучастники?
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