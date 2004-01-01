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    Тренер «Динамо» З, осужденный на 4 года и 8 месяцев: «Ловрен и Модрич – соучастники. Они брали деньги из бюджета»

    Бывший тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич, приговоренный к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве, рассказал о причастности защитника «Зенита» Деяна Ловрена и полузащитника «Реала» Луки Модрича к коррупционному преступлению.

    «Я брал деньги «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Луки все еще лежит несколько миллионов евро на счете, который мы использовали на основании частного контракта. Он снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи.

    Если мы с братом должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич должны сделать то же самое. Я не злорадствую, я желаю им того же, что и своим дочерям. Рад, что они не считаются причастными, но они соучастники, у них есть деньги. Деньги из бюджета.

    На суде они все подтвердили: «Да, мы подписывали контракты и брали деньги», – цитирует Мамича 24sata.hr.

    • Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, ранее занимавший пост спортивного директора клуба, получил 6 лет и 6 месяцев тюрьмы.
    • Сообщается, что братья Мамичи были привлечены к уголовной ответственности за неуплату налогов и хищение клубных средств.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 24sata.hr

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2847

      Бомбардиръ 59 секунд назад

      Как Зоран Мамич успел стать бывшим тренером загребского Динамо, поясните плиз. Ведь недавно мы видели его на матчах с Краснодаром.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2376

      Fusballer 3 минуты назад

      Сначала были Кокорин с Мамаевым, потом Промес, сейчас Ловрен. А потом кто? Дзюба?
      Хотя... Есть один тренер, который, по слухам, по 20 миллионов за матч получает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2043

      ALEX ML 9 минут назад

      Мля, так это уже ОПГ и срок тебе умножить надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6941

      KPCCSPB 30 минут назад

      Да уж, я так понимаю, в Россию легионерам нельзя приезжать, сразу под статью кто-то подгоняет.

      2
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      Рейтинг: +3595

      ziborock 35 минут назад

      Так Ловрен мелкий взяточник?!)

      1
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      Рейтинг: +5730

      житель СПб > ziborock 8 минут назад

      Мелкий ли?

      1
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      Рейтинг: +445

      Nayturs 53 минуты назад

      Стукач

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