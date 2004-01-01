Тренер «Динамо» З, осужденный на 4 года и 8 месяцев: «Ловрен и Модрич – соучастники. Они брали деньги из бюджета»

Как Зоран Мамич успел стать бывшим тренером загребского Динамо, поясните плиз. Ведь недавно мы видели его на матчах с Краснодаром.
Бывший тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич, приговоренный к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве, рассказал о причастности защитника «Зенита» Деяна Ловрена и полузащитника «Реала» Луки Модрича к коррупционному преступлению.
«Я брал деньги «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Луки все еще лежит несколько миллионов евро на счете, который мы использовали на основании частного контракта. Он снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи.
Если мы с братом должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич должны сделать то же самое. Я не злорадствую, я желаю им того же, что и своим дочерям. Рад, что они не считаются причастными, но они соучастники, у них есть деньги. Деньги из бюджета.
На суде они все подтвердили: «Да, мы подписывали контракты и брали деньги», – цитирует Мамича 24sata.hr.
- Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, ранее занимавший пост спортивного директора клуба, получил 6 лет и 6 месяцев тюрьмы.
- Сообщается, что братья Мамичи были привлечены к уголовной ответственности за неуплату налогов и хищение клубных средств.