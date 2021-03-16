Тренер загребского «Динамо» Мамич приговорен к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы за коррупцию. Он ушел из клуба

Верховный суд Хорватии приговорил главного тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы по делу о коррупции и организации преступной деятельности.

Его брат Здравко, ранее занимавший пост спортивного директора клуба, получил 6 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Сообщается, что братья Мамичи были привлечены к уголовной ответственности за неуплату налогов и хищение клубных средств.

«Хоть я и не считаю себя виновным, как уже говорил ранее, если этот приговор является окончательным, то я принимаю его и ухожу с поста главного тренера и спортивного директора «Динамо». Желаю клубу удачи и спортивных успехов», – сказано в заявлении тренера на сайте клуба.