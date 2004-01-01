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    Тренер загребского «Динамо» Мамич приговорен к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы за коррупцию. Он ушел из клуба

    Верховный суд Хорватии приговорил главного тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы по делу о коррупции и организации преступной деятельности.

    Его брат Здравко, ранее занимавший пост спортивного директора клуба, получил 6 лет и 6 месяцев тюрьмы.

    Сообщается, что братья Мамичи были привлечены к уголовной ответственности за неуплату налогов и хищение клубных средств.

    «Хоть я и не считаю себя виновным, как уже говорил ранее, если этот приговор является окончательным, то я принимаю его и ухожу с поста главного тренера и спортивного директора «Динамо». Желаю клубу удачи и спортивных успехов», – сказано в заявлении тренера на сайте клуба.

    • Сообщается, что новым тренером загребского «Динамо» станет Дамир Крзнар.
    • 18 марта «Динамо» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

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    Источник: Vecernji.hr

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