Тренер «Динамо» З: «В обоих матчах показали, насколько хороши. Только над реализацией надо поработать»

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«В первом тайме ощущалось волнение – как на поле, так и за его пределами. Но после перерыва мы стали спокойнее и довели дело до победы.

Поздравляю игроков. В обоих матчах мы показали, насколько хороши. Думаю, только над реализацией надо поработать. Сейчас хотим насладиться проделанной работой и заслуженной победой», – цитирует Мамича сайт УЕФА.