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    Тренер «Динамо» З: «В обоих матчах показали, насколько хороши. Только над реализацией надо поработать»

    Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «В первом тайме ощущалось волнение – как на поле, так и за его пределами. Но после перерыва мы стали спокойнее и довели дело до победы.

    Поздравляю игроков. В обоих матчах мы показали, насколько хороши. Думаю, только над реализацией надо поработать. Сейчас хотим насладиться проделанной работой и заслуженной победой», – цитирует Мамича сайт УЕФА.

    • «Краснодар» уступил «Динамо» по сумме двух встреч – 2:4.
    • Впервые в своей истории клуб начал год с трех поражений подряд.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4433

      Cleaner 13 минут назад

      Это не Динамо настолько ХОРОШО. Это наш клуб Краснодар сейчас ТАК ПЛОХ!

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