Тренер «Динамо» З: «В обоих матчах показали, насколько хороши. Только над реализацией надо поработать»

Это не Динамо настолько ХОРОШО. Это наш клуб Краснодар сейчас ТАК ПЛОХ!
Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
«В первом тайме ощущалось волнение – как на поле, так и за его пределами. Но после перерыва мы стали спокойнее и довели дело до победы.
Поздравляю игроков. В обоих матчах мы показали, насколько хороши. Думаю, только над реализацией надо поработать. Сейчас хотим насладиться проделанной работой и заслуженной победой», – цитирует Мамича сайт УЕФА.
- «Краснодар» уступил «Динамо» по сумме двух встреч – 2:4.
- Впервые в своей истории клуб начал год с трех поражений подряд.