Мамич: «Постараемся чуть усложнить задачу «Арсеналу»

Главный тренер загребского «Динамо« Зоран Мамич рассчитывает использовать свои шансы в матче с «Арсеналом».

«Мы прекрасно осознаем, сколь силен «Арсенал», и все же у нас есть шанс выйти в следующий раунд. Этот матч будет отличаться от игры в Загребе. Сейчас «Арсенал» на ходу. Он опыт и сделает все для победы. Мы постараемся контратаковать. Для этого надо плотно сыграть сзади, не слишком часто терять глупые мячи и заставить лондонцев нервничать.

Как и все, я считал «Арсенал» одним из фаворитов группы, но и сейчас у него есть шансы. Мы же постараемся ему чуть усложнить задачу», – заявил Мамич.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» – «Динамо» состоится в Лондоне во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.