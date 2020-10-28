Тренер «Динамо» З Мамич: «Передали Влашичу, чтобы он дал нам фору»

Лиги Европы,а не Лиги чемпионов!
Главный тренер хорватского «Динамо» Зоран Мамич поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Ему понравилось поле московского стадиона.
«ЦСКА – это очень хороший клуб, который отличается своими командными качествами. Наверное, будет неправильно выделять кого-то отдельно.
Что касается Николы Влашича, то мы сказали его друзьям, чтобы он дал нам немного форы.
Конечно, у нас есть соперничество в группе, есть над чем работать в этих матчах, мы сделаем все возможное, чтобы получить максимальный результат. Поле на стадионе ЦСКА очень понравилось, мы в ожидании завтрашней игры», – цитирует Мамича «Р-Спорт».
- Матч состоится завтра, 29 октября.
- В первом туре обе команды сыграли вничью.
- ЦСКА идет в РПЛ вторым.