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    Зоран Мамич - статистика

    Тренер
    Имя Зоран
    Фамилия Мамич
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 30 сентября 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 9 6 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.10.2020 Динамо 0 : 0 Фейеноорд
    29.10.2020 ЦСКА 0 : 0 Динамо
    05.11.2020 Динамо 1 : 0 Вольфсберг
    26.11.2020 Вольфсберг 0 : 3 Динамо
    03.12.2020 Фейеноорд 0 : 2 Динамо
    10.12.2020 Динамо 3 : 1 ЦСКА
    18.02.2021 Краснодар 2 : 3 Динамо
    25.02.2021 Динамо 1 : 0 Краснодар
    11.03.2021 Тоттенхэм 2 : 0 Динамо
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