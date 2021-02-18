Тренер загребского «Динамо»: «Нам уже удался один визит в Россию. Хотим пройти «Краснодар»

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

– С большим уважением относимся к нашему нынешнему сопернику. Рады начать европейский сезон. Надеемся, что покажем хорошую игру и получим хороший результат.

– Насколько вас пугают погодные условия в Краснодаре? Обещают – 13°C. Снег. Не многие игроки в «Динамо» имеют опыт выступать при такой погоде.

– Мы не можем рассуждать о том, на что не можем влиять. Как будет, так и будет.

– Действительно, что вы хотели, чтобы именно «Краснодар» попался вам на этой стадии турнира?

– Не то чтобы мы хотели именно «Краснодар». Мы уважаем этот клуб. Ещe мы хотели посетить Россию, тем более, что нам удался визит в Москву и матч против ЦСКА (ничья 0:0 во втором туре группового этапа ЛЕ – примечание «Бомбардира»). Сейчас мы желаем пройти дальше в этот турнире.

«Краснодар» примет «Динамо» сегодня.

Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Матч обслужит польская бригада судей.

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