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    Тренер загребского «Динамо»: «Нам уже удался один визит в Россию. Хотим пройти «Краснодар»

    Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

    – С большим уважением относимся к нашему нынешнему сопернику. Рады начать европейский сезон. Надеемся, что покажем хорошую игру и получим хороший результат.

    – Насколько вас пугают погодные условия в Краснодаре? Обещают – 13°C. Снег. Не многие игроки в «Динамо» имеют опыт выступать при такой погоде.

    – Мы не можем рассуждать о том, на что не можем влиять. Как будет, так и будет.

    – Действительно, что вы хотели, чтобы именно «Краснодар» попался вам на этой стадии турнира?

    – Не то чтобы мы хотели именно «Краснодар». Мы уважаем этот клуб. Ещe мы хотели посетить Россию, тем более, что нам удался визит в Москву и матч против ЦСКА (ничья 0:0 во втором туре группового этапа ЛЕ – примечание «Бомбардира»). Сейчас мы желаем пройти дальше в этот турнире.

    • «Краснодар» примет «Динамо» сегодня.
    • Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
    • Матч обслужит польская бригада судей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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