Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Матч «Краснодар» – «Динамо» З обслужит польская бригада судей

    Стали известны судьи на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и хорватским «Динамо». В поле будет работать поляк Бартош Франковски.

    «Бартош Франковски имеет не слишком большой опыт судейства еврокубков: на его счету один матч в Лиге чемпионов («Ренн»«Севилья», 8 декабря 2020 года) и четыре игры в Лиге Европы. В них он показал 21 желтую карточку, назначил три пенальти и один раз удалил футболиста с поля за второе предупреждение.

    Помогать Бартошу Франковски на бровке будут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервным арбитром назначен Кшиштоф Якубик. Видеопомощник рефери – Павел Гиль, его ассистент – Томаш Квятковски», – написал сайт «Краснодара».

    • Встреча состоится 18 февраля.
    • «Динамо» идет в чемпионате Хорватии на 1-м месте.
    • «Краснодар» в РПЛ занимает 7-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:20
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82771
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru