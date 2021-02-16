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  • Матч «Краснодар» – «Динамо» З обслужит польская бригада судей

Матч «Краснодар» – «Динамо» З обслужит польская бригада судей

16 февраля 2021, 18:20
9

Стали известны судьи на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и хорватским «Динамо». В поле будет работать поляк Бартош Франковски.

«Бартош Франковски имеет не слишком большой опыт судейства еврокубков: на его счету один матч в Лиге чемпионов («Ренн»«Севилья», 8 декабря 2020 года) и четыре игры в Лиге Европы. В них он показал 21 желтую карточку, назначил три пенальти и один раз удалил футболиста с поля за второе предупреждение.

Помогать Бартошу Франковски на бровке будут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервным арбитром назначен Кшиштоф Якубик. Видеопомощник рефери – Павел Гиль, его ассистент – Томаш Квятковски», – написал сайт «Краснодара».

  • Встреча состоится 18 февраля.
  • «Динамо» идет в чемпионате Хорватии на 1-м месте.
  • «Краснодар» в РПЛ занимает 7-ю строчку.

Источник: официальный сайт «Краснодара»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Франковски Бартош
Комментарии (9)
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Кузьмич на трибуне
1613489610
Это плохая новость. Поляки сейчас сильно обозлённые на Россию. Не потому что мы плохие, а потому что они Поляки.
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leprik12
1613538362
кирдык краснодару
Ответить
paracetamol
1613554903
Хорватов надо рвать!
Ответить
portero
1613662957
поляки это очень плохо, да еще с таким косячным опытом....
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