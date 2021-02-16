Матч «Краснодар» – «Динамо» З обслужит польская бригада судей

Стали известны судьи на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и хорватским «Динамо». В поле будет работать поляк Бартош Франковски.

«Бартош Франковски имеет не слишком большой опыт судейства еврокубков: на его счету один матч в Лиге чемпионов («Ренн» – «Севилья», 8 декабря 2020 года) и четыре игры в Лиге Европы. В них он показал 21 желтую карточку, назначил три пенальти и один раз удалил футболиста с поля за второе предупреждение.

Помогать Бартошу Франковски на бровке будут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервным арбитром назначен Кшиштоф Якубик. Видеопомощник рефери – Павел Гиль, его ассистент – Томаш Квятковски», – написал сайт «Краснодара».