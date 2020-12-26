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    Мусаев: «Российские команды, пробившиеся в евровесну, подходят к матчам в другом состоянии»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

    — Довольны ли вы тем, как прошли сборы?

    — Мы довольны, как отработали сборы. Выполнили большой объем работы. Единственное — смазался последний игровой день, по качеству хотелось лучше. Так бывает, когда идет монотонная работа. Однако я считаю, что была проделана хорошая работа. Ждем сезона.

    — В какой форме «Краснодар» подходит к матчу?

    — Конечно, физическая форма имеет огромное значение. Для России это типичная история, когда команды, пробившиеся в евровесну, подходят к матчам немного в другом состоянии. Под это мы и подстраивали сборы.

    Это для нас не новая история. Мы не раз находили выход из этой ситуации, добивались побед, проходили в следующие раунды. Большой проблемы в этом не вижу. Надеюсь, что завтра разница в игровом тонусе не скажется.

    • «Краснодар» сыграет с «Динамо» завтра, 18 февраля.
    • Начало встречи – в 20:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45161

      portero 39 минут назад

      Ну ждем результата положительно по сумме двух встреч, отмазки для слабаков...

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