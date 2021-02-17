Мусаев: «Российские команды, пробившиеся в евровесну, подходят к матчам в другом состоянии»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

— Довольны ли вы тем, как прошли сборы?

— Мы довольны, как отработали сборы. Выполнили большой объем работы. Единственное — смазался последний игровой день, по качеству хотелось лучше. Так бывает, когда идет монотонная работа. Однако я считаю, что была проделана хорошая работа. Ждем сезона.

— В какой форме «Краснодар» подходит к матчу?

— Конечно, физическая форма имеет огромное значение. Для России это типичная история, когда команды, пробившиеся в евровесну, подходят к матчам немного в другом состоянии. Под это мы и подстраивали сборы.

Это для нас не новая история. Мы не раз находили выход из этой ситуации, добивались побед, проходили в следующие раунды. Большой проблемы в этом не вижу. Надеюсь, что завтра разница в игровом тонусе не скажется.