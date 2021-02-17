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  • Шапи – о загребском «Динамо»: «Мы играли с более именитыми командами. Они не смогут нас сломать»

Шапи – о загребском «Динамо»: «Мы играли с более именитыми командами. Они не смогут нас сломать»

17 февраля 2021, 16:32
10

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

«Болельщикам «Динамо» могу сказать, что мы играли с более именитыми командами, чем они, но они тоже хороши. Не считаю, что они нас сломают, мы подготовились, и мы оставим максимум на поле, чтобы пройти. Не знаю, как сложится матч, но сломать они нас никак не смогут.

Дополнительного давления не чувствуем, потому что мы всегда стараемся играть на победу. Вне зависимости от того, сколько команд осталось от нашей страны. Мы постараемся пройти как можно дальше.

С приходом нового тренера по физподготовке немного изменился тренировочный процесс, по нагрузке. Для нас это хорошо. Чтобы выдерживать по 90 минут, нужно быть готовыми физическими.

Мы на сборах провели хорошую работу, и мы сможем играть все 90 минут в хорошем темпе», – цитирует Сулейманова «Чемпионат».

  • «Краснодар» сыграет с «Динамо» завтра, 18 февраля.
  • Начало встречи – в 20:55 по Москве.

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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Краснодар Динамо Загреб Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1613569799
Еще одна звезда хайло приоткрыло
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paracetamol
1613575164
Шапи, влепи им 2, а лучше три!
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Hektor 84
1613583122
Как бы не обкакались. Рано что то стали петь о победе.
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general.lizyukov
1613589846
С кем вы там играли, что так раскукарекались?
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Валерий2705
1613593304
Наши жопоноги перед игрой молчать не могут, а главное говорят такие вещи от которых дурно становится. Конкретно ты Шапи, в принципе не проводил 90 минут в хорошем темпе, 50-60 минут максимум и всё, ноги по полю волокутся. И вряд ли что то изменилось.
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raritet
1613639720
При всем уважении к быкам, хорваты, это бойцы. Они будут биться.
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zigbert
1613639748
Трудно придется Краснодару в этой игре. Поможет только полная концентрация на матч. Соперник по силам.
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portero
1613662482
Шапи посмотрим как ты сыграешь, если с первых минут то на долго тебя нехватает, лучше с середины второго тайма.
Может опять подфартит тебе и Быкам.... Конечно надеюсь что новый тренер подтянул физику, но чудеса редко бываю...
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