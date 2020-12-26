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    Шапи – о загребском «Динамо»: «Мы играли с более именитыми командами. Они не смогут нас сломать»

    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

    «Болельщикам «Динамо» могу сказать, что мы играли с более именитыми командами, чем они, но они тоже хороши. Не считаю, что они нас сломают, мы подготовились, и мы оставим максимум на поле, чтобы пройти. Не знаю, как сложится матч, но сломать они нас никак не смогут.

    Дополнительного давления не чувствуем, потому что мы всегда стараемся играть на победу. Вне зависимости от того, сколько команд осталось от нашей страны. Мы постараемся пройти как можно дальше.

    С приходом нового тренера по физподготовке немного изменился тренировочный процесс, по нагрузке. Для нас это хорошо. Чтобы выдерживать по 90 минут, нужно быть готовыми физическими.

    Мы на сборах провели хорошую работу, и мы сможем играть все 90 минут в хорошем темпе», – цитирует Сулейманова «Чемпионат».

    • «Краснодар» сыграет с «Динамо» завтра, 18 февраля.
    • Начало встречи – в 20:55 по Москве.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9820

      paracetamol 1 час назад

      Шапи, влепи им 2, а лучше три!

      0
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      Рейтинг: +11270

      Skull_Boy 2 часа назад

      Еще одна звезда хайло приоткрыло

      1
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      Рейтинг: +739

      Хейтер Аларм > Skull_Boy 1 час назад

      А че ему говорить? Мы сольем Загребу, мы хуже ЦСКА, поэтому 100% проиграем? Мы ужасно боимся Динамо и они могут нас надломить? Диву даю с вас!

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