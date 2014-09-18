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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Астра
Динамо Загреб - Астра: обзор матча 18 сентября 2014
Динамо Загреб
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
5 : 1
Завершен
Астра
17'
Э. Судани
24'
Э. Судани
45+1'
Э. Судани
70'
А. Энрикес
90+2'
А. Чорич
82'
А. Кицу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Астра
ГОЛ! 5:1!
А. Чорич
Пас отдал
Э. Судани
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
В. Пляцикас
Желтая карточка
А. Адеми
90'
82'
ГОЛ! 4:1!
А. Кицу
Пас отдал
К. Будеску
Замена
А. Чорич
️️️️
Д. Антолич
77'
74'
Замена
Г. Флореску
️️️️
С. Яхайя
Замена
П. Машаду
️️️️
И. Пинту
72'
ГОЛ! 4:0!
А. Энрикес
Пас отдал
Д. Антолич
70'
Замена
А. Энрикес
️️️️
Д. Чоп
67'
65'
Замена
С. Букари
️️️️
К. Фатай
Желтая карточка
Э. Судани
57'
57'
Замена
А. Кицу
️️️️
Г. Энаке
ГОЛ! 3:0!
Э. Судани
Пас отдал
В. Эдуарду
45'
+1
Желтая карточка
Д. Антолич
38'
36'
Желтая карточка
К. Орош
ГОЛ! 2:0!
Э. Судани
Пас отдал
Д. Антолич
24'
ГОЛ! 1:0!
Э. Судани
Пас отдал
И. Пинту
17'
Желтая карточка
Д. Чоп
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
29
Вильям
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
10
Константин Будеску
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
19
Анте Чорич
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Астра
33
Дэнуц Коман
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
20
Аурелиан Кицу
ЦП
26
Лауренциу Рус
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
8
Такаюки Сето
ПП
19
Садат Букари
ЦФ
3-1-3-3
82
Эдуарду
30
Сигали
4
Шимунич
12
Пинту
77
Брозович
45
Адеми
8
Антолич
19
Пиварич
2
Судани
9
Эдуарду
9
Чоп
3-1-4-1-1
1
Лунг
15
Орош
13
Бен Юссеф
13
Мораис
6
Яхайя
44
Энаке
14
Лабан
22
Пляцикас
29
Вильям
10
Будеску
7
Фатай
12
Пинту
55
Машаду
55
Машаду
12
Пинту
8
Антолич
19
Чорич
19
Чорич
8
Антолич
9
Чоп
9
Энрикес
9
Энрикес
9
Чоп
44
Энаке
20
Кицу
20
Кицу
44
Энаке
7
Фатай
19
Букари
19
Букари
7
Фатай
6
Яхайя
5
Флореску
5
Флореску
6
Яхайя
Остались в запасе
Динамо Загреб
Астра
12
Антонио Йежина
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
13
Алассан Туре
ЦЗ
26
Лауренциу Рус
ЦП
33
Дэнуц Коман
ВР
8
Такаюки Сето
ПП
Остались в запасе
12
Антонио Йежина
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
Остались в запасе
13
Алассан Туре
ЦЗ
26
Лауренциу Рус
ЦП
33
Дэнуц Коман
ВР
8
Такаюки Сето
ПП
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Динамо Загреб - Астра
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Главный судья:
Леонтиос Траттос
Стадион:
Максимир
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