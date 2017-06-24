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    «Астра» не сыграет с «Амкаром» по причине переноса даты матча

    «Амкар» проведет товарищеский матч на сборе в Австрии на день раньше, чем было запланировано – 27 июня. Ранее 28 июня пермяки планировали провести контрольную встречу с румынской «Астрой», но из-за переноса даты игры соперник будет другой.

    «Организаторы сборов пошли красно-черным навстречу в их просьбе о переносе этого матча. 27 июня игра пройдет в Штегерсбахе, где амкаровцы готовятся к сезону, в то время как первоначально планировалось провести их встречу с румынской «Астрой» более чем в ста километрах от тренировочного лагеря нашей команды. Соперник «Амкара» в этом матче определится позднее», – сообщает пресс-служба клуба.

    Источник: ФК «Амкар»

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    24.06.2017 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 25 июня 2017, 11:58

      Ага

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 25 июня 2017, 11:26

      очень жаль,наверно

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