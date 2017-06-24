«Астра» не сыграет с «Амкаром» по причине переноса даты матча

«Амкар» проведет товарищеский матч на сборе в Австрии на день раньше, чем было запланировано – 27 июня. Ранее 28 июня пермяки планировали провести контрольную встречу с румынской «Астрой», но из-за переноса даты игры соперник будет другой.

«Организаторы сборов пошли красно-черным навстречу в их просьбе о переносе этого матча. 27 июня игра пройдет в Штегерсбахе, где амкаровцы готовятся к сезону, в то время как первоначально планировалось провести их встречу с румынской «Астрой» более чем в ста километрах от тренировочного лагеря нашей команды. Соперник «Амкара» в этом матче определится позднее», – сообщает пресс-служба клуба.