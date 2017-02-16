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    Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ

    В рамках плеф-офф Лиги Европы «Шахтер» в гостях с минимальным счетом переиграл «Сельту», АЗ пропустил три мяча от «Лиона», дублем отметился Александр Лаказетт. «Астра» под занавес игры ушла от поражения с матче с «Генком». «Олимпиакос» и «Османлыспор» голов друг другу не забили.

    Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

    Сельта (Испания) – Шахтер (Украина) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Лещук, 27.

    Астра (Румыния) – Генк (Бельгия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кастань, 25; 1:1 – Будеску, 43; 1:2 – Троссард, 83; 2:2 – Сето, 90.

    АЗ Алкмаар (Голландия) – Лион (Франция) – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Тусар, 26; 0:2 – Лаказетт, 45; 0:3 – Лаказетт, 57; 1:3 – Джаханбакш, 68 (с пенальти); 1:4 – Ауа, 90+5.

    Олимпиакос (Греция) – Османлыспор – (Турция) – 0:0

    Удаления: Виана, 74 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 23:00
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