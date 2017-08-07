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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Османлыспор
Османлыспор
Анкара
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сайт:
http://osmanlispor.org/
Тренер:
Мустафа Резит Акчай
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате
2017.08.07 18:37
5
Лига Европы. «Олимпиакос» в гостях крупно обыграл «Османлыспор» и прошел в следующую стадию
2017.02.23 20:54
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга
2016.12.14 18:24
3
Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф
2016.12.08 20:54
1
Лига Европы. «Стяуа» смогла победить «Османлыспор», «Вильярреал» сыграл вничью с «Цюрихом»
2016.11.24 22:56
«Спартак» и «Терек» заинтересованы в приобретении хавбека «Османлыспора»
2016.11.14 14:15
11
Фото
Черышев: «Нужно идти вперед!»
2016.11.04 09:42
2
Лига Европы. «Вильярреал» проиграл «Османлыспору», «Цюрих» и «Стяуа» сыграли вничью
2016.11.04 01:40
Лига Европы. «Вильярреал» ушел от поражения в матче с «Османлыспором», «Стяуа» и «Цюрих» сыграли вничью
2016.10.20 22:14
Лига Европы. «Вильярреал» и «Стяуа» разошлись миром, «Цюрих» победил «Османлыспор»
2016.09.29 22:55
Еськов и Безбородов будут работать на матчах Лиги Европы
2016.09.26 15:08
«Спартак» хочет приобрести полузащитника «Османлыспора»
2016.09.19 23:45
16
Лига Европы. «Вильярреал» одолел «Цюрих», «Османлыспор» взял верх над «Стяуа»
2016.09.16 00:25
В ЦСКА опровергли интерес к Умару
2016.07.25 18:55
4
ЦСКА предложил 3 миллиона за нигерийского форварда
2016.07.25 16:56
15
ЦСКА намерен заменить Мусу другим нигерийцем
2016.05.26 22:47
20
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