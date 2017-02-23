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    Лига Европы. «Олимпиакос» в гостях крупно обыграл «Османлыспор» и прошел в следующую стадию

    В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» на выезде разгромил «Османлыспор». Все голы были забиты во втором тайме. Дублем у греков отметился Карим Ансарифард. Также мяч на свой счет записал Тарик Эльюнусси.

    Напомним, первая встреча закончилась со счетом 0:0. Таким образом, «Олимпиакос» прошел в 1/8 финала турнира. Жеребьевка состоится 24 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

    Османлыспор (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ансарифард, 47; 0:2 – Эльюнусси, 70; 0:3 – Ансарифард, 87.

    Результаты Лиги Европы

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2017 20:54
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