Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
24
3
7
75
33
42
75
34
21
9
4
78
36
42
72
34
22
6
6
62
34
28
72
34
21
8
5
69
30
39
71
34
15
10
9
63
51
12
55
34
13
10
11
49
50
-1
49
34
14
7
13
45
53
-8
49
34
13
7
14
57
58
-1
46
34
12
8
14
44
55
-11
44
34
11
10
13
38
45
-7
43
34
11
9
14
44
53
-9
42
34
11
7
16
55
59
-4
40
34
11
6
17
43
48
-5
39
34
10
8
16
40
59
-19
38
34
9
9
16
38
42
-4
36
34
8
9
17
49
60
-11
33
34
8
9
17
37
54
-17
33
34
3
3
28
20
86
-66
12
Команда
2
10
12
14
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
16
1
0
46
9
37
49
17
14
3
0
44
10
34
45
17
13
3
1
36
14
22
42
17
11
4
2
42
23
19
37
17
9
4
4
26
20
6
31
17
8
5
4
30
23
7
29
17
9
2
6
33
28
5
29
17
8
4
5
24
18
6
28
17
8
4
5
32
29
3
28
17
7
6
4
24
15
9
27
17
7
6
4
25
21
4
27
17
7
5
5
25
26
-1
26
17
7
4
6
18
14
4
25
17
7
4
6
25
23
2
25
17
7
4
6
20
24
-4
25
17
6
5
6
26
24
2
23
17
6
4
7
30
28
2
22
17
3
1
13
10
41
-31
10
Команда
5
10
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
5
2
36
13
23
35
17
9
3
5
26
20
6
30
17
6
8
3
30
23
7
26
17
8
2
7
29
24
5
26
17
7
5
5
25
20
5
26
17
5
5
7
19
27
-8
20
17
5
3
9
25
29
-4
18
17
5
3
9
25
31
-6
18
17
5
3
9
19
29
-10
18
17
5
3
9
19
33
-14
18
17
4
5
8
24
29
-5
17
17
4
4
9
13
24
-11
16
17
3
4
10
15
36
-21
13
17
3
2
12
19
30
-11
11
17
2
4
11
23
36
-13
10
17
2
3
12
14
27
-13
9
17
1
5
11
19
40
-21
8
17
0
2
15
10
45
-35
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире