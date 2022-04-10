- 7 февраля
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- 15:09 Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
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- 8 марта 2019
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- 06:40 Кариус пропустил в трех дебютных матчах за «Бешикташ» 2
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- 06:31 Видео Составы на матче «Бешикташа» объявлял юный болельщик клуба в честь Дня детей 2
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- 00:14 Травма Нойштедтера оказалась несерьезной
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- 20:22 Нойштедтер в матче с «Йени Малатьяспором» травмировал шею и был доставлен в больницу