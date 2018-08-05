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    Турецкий клуб вышел на матч в футболках с фото Озила

    Клуб «Йени Малатьяспор» поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

    Игроки турецкой команды вышли на поле в футболках с фотографией хавбека «канониров». На футболках была надпись: «Мы с тобой. Нет расизму».

    Ранее Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии и обвинил президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя в расистском отношении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2018 07:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 августа 2018, 14:08

      зae*али вечно униженные и оскорбленные негры, турки и арабы, пошли вон из футбола со своей политикой

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 августа 2018, 12:57

      Нормальная поддержка!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 11:37

      молодцы конечно что поддержали но ему самому не стоило обращать внимание на этот бред.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 5 августа 2018, 10:32

      А разве это только не подтверждает правоту немцев? Разве не говорит о том, насколько гармоничнее было бы, если бы Озил сразу же и изначально выступал за Турцию. Как же не люблю это чванство, прикрывать все расизмом.

      6
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 5 августа 2018, 09:41

      Пиар.

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 5 августа 2018, 09:32

      шоу продолжается! ожидаем выхода сборной германии под флагом свободного курдистана

      8
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 августа 2018, 08:58

      Озил вроде профи, а повелся на какие-то единичные расистские высказывания неведж.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 августа 2018, 08:39

      Бедный-бедный Озил, давайте и мы поплачем. Развели нытьё. Второй Яя Туре нашёлся.

      8
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 5 августа 2018, 08:03

      что тут скажешь....молодцы парни!поддержали

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