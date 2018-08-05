Турецкий клуб вышел на матч в футболках с фото Озила

зae*али вечно униженные и оскорбленные негры, турки и арабы, пошли вон из футбола со своей политикой
Клуб «Йени Малатьяспор» поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила.
Игроки турецкой команды вышли на поле в футболках с фотографией хавбека «канониров». На футболках была надпись: «Мы с тобой. Нет расизму».
Ранее Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии и обвинил президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя в расистском отношении.
Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Gazişehir Gaziantep'le yapılan hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. pic.twitter.com/bauhhzWD6O— Sporx (@sporx) 4 августа 2018 г.