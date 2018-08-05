Турецкий клуб вышел на матч в футболках с фото Озила

Клуб «Йени Малатьяспор» поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

Игроки турецкой команды вышли на поле в футболках с фотографией хавбека «канониров». На футболках была надпись: «Мы с тобой. Нет расизму».

Ранее Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии и обвинил президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя в расистском отношении.