Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти

Вратарь «Йени Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан попал под завалы в результате землетрясения на юго-востоке Турции.

«Наш вратарь Ахмет Эйюп Тюркаслан находился в здании, которое было повреждено и разрушено в результате землетрясения. Поисково-спасательные работы продолжаются. Пока что о нeм нет никакой информации. Молитесь вместе с нами», – сообщила пресс-служба «Малатьяспора».

По информации Fanatik, жену футбоилста уже вытащили из-под завалов, она осталась жива. Девушка указала предположительное местоположение супруга, но его до сих пор не нашли.

Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Его магнитуда – 7,4.

Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»