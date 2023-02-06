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    Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти

    Вратарь «Йени Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан попал под завалы в результате землетрясения на юго-востоке Турции.

    «Наш вратарь Ахмет Эйюп Тюркаслан находился в здании, которое было повреждено и разрушено в результате землетрясения. Поисково-спасательные работы продолжаются. Пока что о нeм нет никакой информации. Молитесь вместе с нами», – сообщила пресс-служба «Малатьяспора».

    По информации Fanatik, жену футбоилста уже вытащили из-под завалов, она осталась жива. Девушка указала предположительное местоположение супруга, но его до сих пор не нашли.

    • Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • Его магнитуда – 7,4.
    • Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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    В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»

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    Источник: «Чемпионат»

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