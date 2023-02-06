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    В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»

    6 февраля в Турции случилось масштабное землетрясение. И оно уже больше, чем прошлое самое большое, которое произошло в 1939 году. Результат – сотни жертв и еще больше пострадавших. Среди них может быть бывший футболист «Челси» Кристиан Атсу.

    Что случилось

    Землетрясение произошло на юго-востоке Турции: в 30 км от Газиантеп и в 90 км от границы с Сирией. Магнитуда землетрясения – 7,8. И это землетрясение стало самым большим в истории Турции с 1939 года. После крупного землетрясения произошли еще 42 афтершока (магнитуда самого серьезного – 6,6). Землетрясение подобной силы в этой области возникло из-за линии разлома. Последнее подобное было в 1513 году.

    Американская компания по изучения землетрясений и последствий после них опубликовала такую интерактивную карту по распространению толчков:

    Последствия разрушительны. Президент Турции Реджеп Эрдоган, отвечая на вопрос о землетрясении, сообщил: «Землетрясение, произошедшее сегодня в 04:17 по местному времени, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших – не окончательная». Турецкие медиа пишут, что всего разрушено или повреждено больше 1700 зданий. Кадры такие:

    Возможно, в этой катастрофе пострадал бывший полузащитник «Челси»

    Кристиан Атсу уже больше года не играет в АПЛ. В 2013 году он перешел в «Челси», но так и не заиграл, потому и ушел в «Ньюкасл», в котором провел четыре года. Дальше – сезон в «Аль-Раеде» и трансфер в «Хатайспор» в 2022-м. Важно, что первый мяч за клуб он забил 5 февраля – за день до землетрясения.

    «Хатайспор» – клуб, базирующийся в области Хатай. И она пострадала после землетрясения:

    Сейчас в Хатае ведутся поисково-спасательные службы, в которых задействованы 112 бригад спасателей, полиции и скорой помощи. И турецкие медиа предполагают, что Атсу и директор «Хатайспора» Танет Савут находятся сейчас под завалами. Связи с ними нет.

    Спасатели уже вытащили из-под завалов игроков «Хайтайспора» Бурака Оксуза и Бертуга Йылдырыма. Кроме того, вне опасности члены тренерского штаба – Экрем Эксиоглу и Осман Атеш. Врачи говорят, что их здоровью ничто не угрожает.

    Фото: https://earthquake.usgs.gov, XinHua, Keystone Press Agency/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1064

      SuperNils 26 минут назад

      В первый раз слышу. Никакой легендой Челси он не был.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1679

      Красногвардейчик 1 час назад

      Это трагедия для многих....сочувствую

      1
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      Рейтинг: +848

      3meeeD 1 час назад

      Легенда Челси

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