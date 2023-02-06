Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»

В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»

6 февраля 2023, 16:40
3

6 февраля в Турции случилось масштабное землетрясение. И оно уже больше, чем прошлое самое большое, которое произошло в 1939 году. Результат – сотни жертв и еще больше пострадавших. Среди них может быть бывший футболист «Челси» Кристиан Атсу.

Что случилось

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции: в 30 км от Газиантеп и в 90 км от границы с Сирией. Магнитуда землетрясения – 7,8. И это землетрясение стало самым большим в истории Турции с 1939 года. После крупного землетрясения произошли еще 42 афтершока (магнитуда самого серьезного – 6,6). Землетрясение подобной силы в этой области возникло из-за линии разлома. Последнее подобное было в 1513 году.

Американская компания по изучения землетрясений и последствий после них опубликовала такую интерактивную карту по распространению толчков:

Последствия разрушительны. Президент Турции Реджеп Эрдоган, отвечая на вопрос о землетрясении, сообщил: «Землетрясение, произошедшее сегодня в 04:17 по местному времени, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших – не окончательная». Турецкие медиа пишут, что всего разрушено или повреждено больше 1700 зданий. Кадры такие:

Возможно, в этой катастрофе пострадал бывший полузащитник «Челси»

Кристиан Атсу уже больше года не играет в АПЛ. В 2013 году он перешел в «Челси», но так и не заиграл, потому и ушел в «Ньюкасл», в котором провел четыре года. Дальше – сезон в «Аль-Раеде» и трансфер в «Хатайспор» в 2022-м. Важно, что первый мяч за клуб он забил 5 февраля – за день до землетрясения.

«Хатайспор» – клуб, базирующийся в области Хатай. И она пострадала после землетрясения:

Сейчас в Хатае ведутся поисково-спасательные службы, в которых задействованы 112 бригад спасателей, полиции и скорой помощи. И турецкие медиа предполагают, что Атсу и директор «Хатайспора» Танет Савут находятся сейчас под завалами. Связи с ними нет.

Спасатели уже вытащили из-под завалов игроков «Хайтайспора» Бурака Оксуза и Бертуга Йылдырыма. Кроме того, вне опасности члены тренерского штаба – Экрем Эксиоглу и Осман Атеш. Врачи говорят, что их здоровью ничто не угрожает.

Фото: https://earthquake.usgs.gov, XinHua, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Турция. Суперлига Европа Челси Атсу Кристиан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3meeeD
1675689600
Легенда Челси
Ответить
Красногвардейчик
1675689661
Это трагедия для многих....сочувствую
Ответить
SuperNils
1675691938
В первый раз слышу. Никакой легендой Челси он не был.
Ответить
Главные новости
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
9
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
14
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
6
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
5
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Все новости
Все новости
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
09:17
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
16
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
Вчера, 19:18
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
Вчера, 08:29
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
1 сентября
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+