Агент: «Кьяртассон может покинуть «Ростов» и перейти в «Йени Малатьяспор»

Нападающий «Ростова» Видар Кьяртассон может покинуть клуб зимой. Об этом рассказал агент футболиста Олафур Гардарссон.

«Знаю, что «Йени Малатьяспор» действительно сделал «Ростову» предложение по Кьяртассону. Теперь очередь за российским клубом принимать решение. Но предложение должно быть очень хорошим, чтобы «Ростов» согласился», – сказал агент.