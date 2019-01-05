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    Агент: «Кьяртассон может покинуть «Ростов» и перейти в «Йени Малатьяспор»

    Нападающий «Ростова» Видар Кьяртассон может покинуть клуб зимой. Об этом рассказал агент футболиста Олафур Гардарссон.

    «Знаю, что «Йени Малатьяспор» действительно сделал «Ростову» предложение по Кьяртассону. Теперь очередь за российским клубом принимать решение. Но предложение должно быть очень хорошим, чтобы «Ростов» согласился», – сказал агент.

    • Кьяртассон перешел в «Ростов» летом из «Маккаби» (Тель-Авив).
    • В составе южан исландец провел 11 матчей, забил два гола.
    • «Йени Малатьяспор» идет в чемпионате Турции на третьем месте.

    Источник: Sport24

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    05.01.2019 22:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +916

      Гиви Эрудитошвили 51 минуту назад

      Продавать надо и вылизать из финансовой ямы, ибо дальше больше будет санкций и претензий. Предложения по игрокам ещё будут.

      0
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      Рейтинг: +2743

      Lester84 1 час назад

      1 гол и 1 передача у нападающего за полсезона. Можно его смело отпускать.

      0
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