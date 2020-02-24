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  • Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях

Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях

24 февраля 2020, 00:05

Федор Кудряшов помог «Антальяспору» победить в очередном туре Суперлиги, игрок сборной России провел весь матч. В его команде отличился Лукас Подольски.

В другой встрече «Галатасарай» победил «Фенербахче». Это его первый выигрыш в этом дерби на чужом поле с 1999 года.

Чемпионат Турции. Суперлига. 23-й тур

Йени Малатьяспор – Антальяспор – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фреди, 8; 1:1 – Булут, 29; 1:2 – Подольски, 89.

Удаления: нет – Гюмюш, 31 (вторая ж.к.).

Фенербахче – Галатасарай – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Крузе, 21 (с пенальти); 1:1 – Донк, 40; 1:2 – Фалькао, 80 (с пенальти); 1:3 – Оникуру, 90+6.

Удаления: Туруч, 84 – Бельханда, 84 (вторая ж.к.).

Календарь Суперлиги

Турнирная таблица Суперлиги

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Галатасарай Фенербахче Антальяспор Йени Малатьяспор Кудряшов Федор
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