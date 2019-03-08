«Я тебе твой флаг в жопу засуну». Судьи подрались после матча команды Кудряшова

Драка судей произошла после окончания матча 24-го тура турецкой Суперлиги между «Йени Малатьяспор» и «Истанбулом Башакшехир» (0:2).

После игры главный арбитр Фырат Айдынус и его помощник Юсуф Боздоган устроили потасовку в раздевалке. Причиной драки стала фраза Айдынуса в адрес своего ассистента: «Сейчас я засуну тебе твой флаг в жопу». Что послужило мотивом оскорбления, неизвестно.

Айдынус может быть дисквалифицирован на три месяца.

За «Истанбул Башакшехир» выступает российский защитник Федор Кудряшов.