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    «Я тебе твой флаг в жопу засуну». Судьи подрались после матча команды Кудряшова

    Драка судей произошла после окончания матча 24-го тура турецкой Суперлиги между «Йени Малатьяспор» и «Истанбулом Башакшехир» (0:2).

    После игры главный арбитр Фырат Айдынус и его помощник Юсуф Боздоган устроили потасовку в раздевалке. Причиной драки стала фраза Айдынуса в адрес своего ассистента: «Сейчас я засуну тебе твой флаг в жопу». Что послужило мотивом оскорбления, неизвестно.

    Айдынус может быть дисквалифицирован на три месяца.

    За «Истанбул Башакшехир» выступает российский защитник Федор Кудряшов.

    Источник: Sporx

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    08.03.2019 17:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 марта 2019, 19:14

      Ну, один раз как известно...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 марта 2019, 18:06

      Интересно, кто кому в конце концов флаг засунул?!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 8 марта 2019, 17:37

      Не поделили занесенное лаве.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > vladik12 8 марта 2019, 17:59

      Да просто это Турция)) Они ж там все ********))))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > vladik12 8 марта 2019, 18:07

      скорее, главному занесли, а боковой не так махал, как надо.
      турки, конечно, те ещё кадры, у них регулярно подобная дичь происходит

      4
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