Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения

Вратарь «Йени Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан скончался под завалами в результате землетрясения на юго-востоке Турции.
«Наш вратарь погиб, попав под обвал при землетрясении. Покойся с миром.
Мы тебя не забудем», — говорится в сообщении клуба.
- Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
- По словам президента Турции Эрдогана, погибли более 3,5 тысяч человек.
- Все спортивные соревнования в стране приостановлены.
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Источник: твиттер «Малатьяспора»