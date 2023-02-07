Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения

Вратарь «Йени Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан скончался под завалами в результате землетрясения на юго-востоке Турции.

«Наш вратарь погиб, попав под обвал при землетрясении. Покойся с миром.

Мы тебя не забудем», — говорится в сообщении клуба.

Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

По словам президента Турции Эрдогана, погибли более 3,5 тысяч человек.

Все спортивные соревнования в стране приостановлены.

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