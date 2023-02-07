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    Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения

    Вратарь «Йени Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан скончался под завалами в результате землетрясения на юго-востоке Турции.

    «Наш вратарь погиб, попав под обвал при землетрясении. Покойся с миром.

    Мы тебя не забудем», — говорится в сообщении клуба.

    • Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • По словам президента Турции Эрдогана, погибли более 3,5 тысяч человек.
    • Все спортивные соревнования в стране приостановлены.

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    Источник: твиттер «Малатьяспора»

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    Сегодня, 20:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3372

      FRZZ 1 час назад

      Ужас-не нахожу других слов.

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