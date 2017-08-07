- 7 августа 2017
- 18:37 В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате 5
- 23 февраля 2017
- 20:54 Лига Европы. «Олимпиакос» в гостях крупно обыграл «Османлыспор» и прошел в следующую стадию
- 16 февраля 2017
- 23:00 Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
- 14 декабря 2016
- 18:24 Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга 3
- 8 декабря 2016
- 20:54 Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф 1
- 24 ноября 2016
- 22:56 Лига Европы. «Стяуа» смогла победить «Османлыспор», «Вильярреал» сыграл вничью с «Цюрихом»
- 14 ноября 2016
- 14:15 «Спартак» и «Терек» заинтересованы в приобретении хавбека «Османлыспора» 11
- 4 ноября 2016
- 09:42 Фото Черышев: «Нужно идти вперед!» 2
- 01:40 Лига Европы. «Вильярреал» проиграл «Османлыспору», «Цюрих» и «Стяуа» сыграли вничью
- 20 октября 2016
- 22:14 Лига Европы. «Вильярреал» ушел от поражения в матче с «Османлыспором», «Стяуа» и «Цюрих» сыграли вничью
- 29 сентября 2016
- 22:55 Лига Европы. «Вильярреал» и «Стяуа» разошлись миром, «Цюрих» победил «Османлыспор»
- 26 сентября 2016
- 15:08 Еськов и Безбородов будут работать на матчах Лиги Европы
- 19 сентября 2016
- 23:45 «Спартак» хочет приобрести полузащитника «Османлыспора» 15
- 16 сентября 2016
- 00:25 Лига Европы. «Вильярреал» одолел «Цюрих», «Османлыспор» взял верх над «Стяуа»
- 25 июля 2016
- 18:55 В ЦСКА опровергли интерес к Умару 2
- 16:56 ЦСКА предложил 3 миллиона за нигерийского форварда 13
- 26 мая 2016
- 22:47 ЦСКА намерен заменить Мусу другим нигерийцем 20
- 15 мая 2016
- 21:16 «Бешикташ» досрочно оформил чемпионство в турецкой Суперлиге