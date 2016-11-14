«Спартак» и «Терек» заинтересованы в приобретении хавбека «Османлыспора»

Полузащитник «Османлыспора» Папа Ндиайе может продолжить свою карьеру в России. Сообщается, что к 26-летнему игроку проявляют интерес «Спартак» и «Терек».

Если верить источнику, сенегальца в своих рядах также хочет видеть «Атлетико». Сумма вероятной сделки оценивается в 5 миллионов евро.

Ндиайе перебрался в «Османлыспор» из норвежского «Бодо/Глимт» летом 2015 года. В составе турецкого клуба он принял участие в 46-ти поединках, записав в свой актив 16 голов. Также на его счету шесть игр за сборную Сенегала.