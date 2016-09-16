Лига Европы. «Вильярреал» одолел «Цюрих», «Османлыспор» взял верх над «Стяуа»

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Цюрих» со счетом 2:1. За испанцев забивали Алешандре Пато и Хонатан дос Сантос, в составе гостей отличился Армандо Садику.

В другой встрече группы «Османлыспор» оказался сильнее«Стяуа».

Лига Европы. Групповой этап. Группа K. 1-й тур

Вильярреал (Испания) – Цюрих (Швейцария) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Садику, 2; 1:1 – Пато, 28; 2:1 – дос Сантос, 45.

Османлыспор (Турция) – Стяуа (Румыния) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Диабате, 64 (с пенальти); 2:0 – Умар, 74.

Удаления: нет – Еначе, 45.

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