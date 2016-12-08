Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» и «Стяуа» сыграли вничью со счетом 1:1. На голы Николя Сансоне и Мануэля Тригейроса румыны ответили точным ударом Влада Ачима.

В другой встрече группы «Османлыспор» обыграл «Цюрих».

Таким образом, «Османлыспор» финишировал первым, набрав десять очков, «Вильярреал» с девятью баллами стал вторым.

Лига Европы. Групповой этап. Группа L. 6-й тур

Османлыспор (Турция) – Цюрих (Швейцария) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Деларж, 73; 2:0 – Киличарслан, 89.

Вильярреал (Испания) – Стяуа (Румыния) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сансоне, 16; 1:1 – Ачим, 55; 2:1 – Тригейрос, 88.

Удаления: нет – Тамаш, 79.

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