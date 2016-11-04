Лига Европы. «Вильярреал» проиграл «Османлыспору», «Цюрих» и «Стяуа» сыграли вничью

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» на своем поле потерпел поражение от «Османлыспора» со счетом 1:2. Таким образом, данный успех позволил турецкому клубу вырваться в лидеры квартета L.

В другой встрече, где сошлись «Цюрих» и «Стяуа», голов забито не было – 0:0.

Лига Европы. Групповой этап. Группа L. 4-й тур

Вильярреал (Испания) – Османлыспор (Турция) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Вебо, 8; 1:1 – Эрнандес, 48; 1:2 – Русеску, 75.

Цюрих (Швейцария) – Стяуа (Румыния) – 0:0

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