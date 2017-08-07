В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате

«Локомотив» продолжает поиски нападающего после того, как из-за травмы на длительно время выбыл Ари. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, в список интересов железнодорожников входят Шейк Диабате из «Османлыспора» и экс-форвард «Краснодара» Мусса Конате, выступающий ныне за «Сьон».

«У «Локомотива» есть актуальный список возможных приобретений. Среди интересных игроков есть Шейк Диабате, который прошлый сезон провел в «Метце». По нему ведутся переговоры.

Железнодорожники рассматривают и других нападающих – Квинси Менига и Матео Кассейрру из «Аякса», а также Муссу Конате из швейцарского «Сьона». Это часть из актуального списка. По всем ведутся переговоры, «Локомотив» пока что только выбирает. Также клуб рассматривал форварда Люка Кастаньоса из «Спортинга», но он ушел в другую команду», – сказал источник.

Напомним, Конате защищал цвета «быков» с августа 2012 по сентябрь 2014 года, но при этом сезон-2013/14 он провел в аренде в «Дженоа». В нынешней кампании на его счету два гола в пяти матчах.