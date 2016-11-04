Черышев: «Нужно идти вперед!»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев постарался сохранить положительный настрой после неудачно проведенного матча группового турнира Лиги Европы против «Османлыспора», который завершился поражением испанской команды со счетом 1:2. Стоит отметить, что по завершении четырех туров «Вильярреал» делит второе место в группе с «Цюрихом».

«Нужно идти вперед! У нас осталось два матча, и мы сделаем все для победы в них», – написал Черышев в Twitter.