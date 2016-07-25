В ЦСКА опровергли интерес к Умару

Глава селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский опроверг информацию об интересе столичного клуба к нигерийскому форварду Амину Умару, выступающему за турецкий клуб «Османлыспор».

«Мы не интересуемся нигерийским нападающим Амином Умаром из «Османлыспора». Это все утки», – заявил Яровинский.

Ранее появилась информация о готовности ЦСКА выкупить футболиста за 3 миллиона евро. В прошедшем сезоне 21-летний футболист сыграл в чемпионате Турции 28 матчей, в которых забил восемь голов.