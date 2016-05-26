ЦСКА намерен заменить Мусу другим нигерийцем

Полузащитник турецкого «Османлыспора» и сборной Нигерии Амину Умар попал в сферу интересов ЦСКА.

По информации Owngoalnigeria.com, именно в Умаре руководство армейцев видит замену Ахмеду Мусе, который, скорее всего, покинет клуб летом. Сообщается, что игроком также интересуется «Бешикташ», но ЦСКА сделал нынешнему клубу Умара более выгодное предложение.

В этом сезоне игрок провел за «Османлыспор» 28 матчей в турецкой Суперлиге, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает Умара в 2,6 миллиона евро.