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ЦСКА намерен заменить Мусу другим нигерийцем

26 мая 2016, 22:47
20

Полузащитник турецкого «Османлыспора» и сборной Нигерии Амину Умар попал в сферу интересов ЦСКА.

По информации Owngoalnigeria.com, именно в Умаре руководство армейцев видит замену Ахмеду Мусе, который, скорее всего, покинет клуб летом. Сообщается, что игроком также интересуется «Бешикташ», но ЦСКА сделал нынешнему клубу Умара более выгодное предложение.

В этом сезоне игрок провел за «Османлыспор» 28 матчей в турецкой Суперлиге, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает Умара в 2,6 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Османлыспор Муса Ахмед Умар Амину
Комментарии (20)
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ivanthebest
1464292425
Вся суть коней! Продать за 30, купить за 5... Но, ладно быть остальные деньни хоть как-то бы шли в ход для укрепления состава перед ЛЧ, фиг там, 4 место в группе и заносы в кабинеты в чемпе, вся суть....
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Пчела 672
1464294017
Мда, не особая замена то для ЛЧ! неизвестно даже, что он из себя представляет?
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alexfilatov
1464294845
Пожалуй не плохой вариант на перспективу
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juvseriy
1464298382
21 год, а выглядит под 30)
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Adrian_Mutu
1464299495
у цска традиция уже-спереди должен быть темнокожий игрок)
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Топс
1464299511
Кони негры
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ДАША Д
1464321626
Проторенной дорожкой действует ЦСКА
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GeorgeXIII
1464325229
хорошо что не в Спартак
Ответить
Lev Aleks
1464328152
Муса не заменим))
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kotmyshka
1464333792
Если Муса уйдет, совсем хреново будет ЦСКА в ЛЧ.
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