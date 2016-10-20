Лига Европы. «Вильярреал» ушел от поражения в матче с «Османлыспором», «Стяуа» и «Цюрих» сыграли вничью

В матче 3-го тура группы L «Вильярреал», уступая по ходу игры со счетом 0:2, в большинстве сумел уйти от поражения против «Османлыспора» – 2:2.
В другой встрече «Стяуа» и «Цюрих», обменявшись голами, сыграли вничью – 1:1.
Лига Европы. Групповой этап. Группа L. 3-й тур
Стяуа (Румыния) – Цюрих (Швейцария) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Голубович, 63; 1:1 – Коне, 86.
Османлыспор (Турция) – Вильярреал (Испания) – 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Русеску, 23; 2:0 – Русеску, 24; 2:1 – Н'Диайе, 56; 2:2 – Пато, 74.
Удаление: Гювен, 53 – нет.
Источник: Бомбардир.ру