Лига Европы. «Вильярреал» ушел от поражения в матче с «Османлыспором», «Стяуа» и «Цюрих» сыграли вничью

В матче 3-го тура группы L «Вильярреал», уступая по ходу игры со счетом 0:2, в большинстве сумел уйти от поражения против «Османлыспора» – 2:2.

В другой встрече «Стяуа» и «Цюрих», обменявшись голами, сыграли вничью – 1:1.

Лига Европы. Групповой этап. Группа L. 3-й тур

Стяуа (Румыния) – Цюрих (Швейцария) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Голубович, 63; 1:1 – Коне, 86.

Османлыспор (Турция) – Вильярреал (Испания) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Русеску, 23; 2:0 – Русеску, 24; 2:1 – Н'Диайе, 56; 2:2 – Пато, 74.

Удаление: Гювен, 53 – нет.

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