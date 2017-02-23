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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Астра
Генк - Астра: обзор матча 23 февраля 2017
Генк
23.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Астра
67'
А. Посуэло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Астра
90'
+1
Желтая карточка
К. Сэпунару
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Р. Малиновский
90'
Замена
Б. Кумордзи
️️️️
А. Посуэло
89'
86'
Желтая карточка
М. Бубакар
Желтая карточка
Л. Троссард
85'
82'
Замена
А. Ионице
️️️️
Т. Сето
Желтая карточка
Р. Малиновский
81'
79'
Желтая карточка
Т. Сето
Замена
Т. Буффель
️️️️
С. Схрайверс
76'
Желтая карточка
Я. Брабец
74'
74'
Желтая карточка
Жералду
70'
Замена
С. Бус
️️️️
Д. Никулаэ
68'
Замена
Д. Флоря
️️️️
Ф. Ловин
ГОЛ! 1:0!
А. Посуэло
67'
26'
Желтая карточка
Ж. Мораис
10'
Желтая карточка
А. Стан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
13
Мэтью Райан
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
20
Флорин Ловин
ЦП
77
Александру Стан
ЦП
19
Мансали Бубакар
ЦП
10
Константин Будеску
АП
8
Такаюки Сето
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
80
Де Андрада Тейшейра
РФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
Астра
23
Пламен Илиев
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
31
Александру Ионице
ЦП
11
Даниэль Флоря
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
4-3-3
13
Райан
25
Колли
21
Уронен
21
Кастань
14
Брабец
8
Посуэло
16
Берге
17
Малиновский
10
Троссард
8
Схрайверс
25
Саматта
3-4-1-2
1
Лунг
22
Сэпунару
2
Жералду
13
Мораис
8
Сето
77
Стан
19
Бубакар
20
Ловин
10
Будеску
80
Тейшейра
21
Никулаэ
17
Малиновский
14
Бутьюс
14
Бутьюс
17
Малиновский
8
Схрайверс
7
Буффель
7
Буффель
8
Схрайверс
8
Посуэло
2
Кумордзи
2
Кумордзи
8
Посуэло
20
Ловин
11
Флоря
11
Флоря
20
Ловин
21
Никулаэ
19
Бус
19
Бус
21
Никулаэ
8
Сето
31
Ионице
31
Ионице
8
Сето
Остались в запасе
Генк
Астра
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
4
Фабрисио
ЦЗ
23
Пламен Илиев
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
Остались в запасе
4
Фабрисио
ЦЗ
23
Пламен Илиев
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
Статистика матча Генк - Астра
3
10
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
10
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Цегека Арена
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