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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Генк
Астра - Генк: обзор матча 16 февраля 2017
Астра
16.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Генк
43'
К. Будеску
90'
Т. Сето
25'
Т. Кастань
83'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астра - Генк
ГОЛ! 2:2!
Т. Сето
Пас отдал
Д. Флоря
90'
88'
Замена
Т. Буффель
️️️️
Л. Троссард
83'
ГОЛ! 1:2!
Л. Троссард
Пас отдал
С. Схрайверс
Замена
В. Никоарэ
️️️️
С. Бус
80'
75'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
А. Посуэло
64'
Замена
С. Берге
️️️️
Б. Кумордзи
Замена
Д. Флоря
️️️️
Д. Никулаэ
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Будеску
Пас отдал
Д. Андрада Тейшейра
43'
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кастань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
13
Жуниор Мораис
ЛП
31
Александру Ионице
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
10
Константин Будеску
АП
77
Александру Стан
ПП
8
Такаюки Сето
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Генк
13
Мэтью Райан
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
8
Алехандро Посуэло
АП
2
Беннард Кумордзи
ПП
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
Астра
23
Пламен Илиев
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
17
Андрей Пициан
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
11
Даниэль Флоря
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
13
Пьер Зебли
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
3-5-1-1
1
Лунг
4
Фабрисио
22
Сэпунару
2
Жералду
13
Мораис
77
Стан
31
Ионице
80
Тейшейра
8
Сето
10
Будеску
21
Никулаэ
4-2-1-3
13
Райан
21
Кастань
21
Уронен
14
Брабец
25
Колли
2
Кумордзи
8
Хейнен
8
Посуэло
8
Схрайверс
25
Саматта
10
Троссард
21
Никулаэ
11
Флоря
11
Флоря
21
Никулаэ
21
Никулаэ
19
Бус
19
Бус
21
Никулаэ
Бус
17
Никоарэ
17
Никоарэ
Бус
8
Посуэло
14
Бутьюс
14
Бутьюс
8
Посуэло
2
Кумордзи
16
Берге
16
Берге
2
Кумордзи
10
Троссард
7
Буффель
7
Буффель
10
Троссард
Остались в запасе
Астра
Генк
17
Андрей Пициан
ЦП
23
Пламен Илиев
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
14
Ромарио Мойше
ЦП
13
Пьер Зебли
ЦП
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
Остались в запасе
17
Андрей Пициан
ЦП
23
Пламен Илиев
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
14
Ромарио Мойше
ЦП
Остались в запасе
13
Пьер Зебли
ЦП
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Стуйвенберг
Статистика матча Астра - Генк
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Марин Анастасовичи
Новости команд
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