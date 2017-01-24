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  • «Урал» подшутил над букмекерами, заподозрившими клуб в «договорняке»

«Урал» подшутил над букмекерами, заподозрившими клуб в «договорняке»

24 января 2017, 12:27
6

«Урал» в одной из социальных сетей опубликовал ироничное сообщение, анонсирующее предстоящие контрольные матчи команды из Екатеринбурга.

Дело в том, что по ходу недавней игры с румынской «Астрой», в которой «Урал» уступил со счетом 2:4, в компании Federbet отметили резкие скачки коэффициентов, что может намекать на договорной характер поединка.

Руководство уральцев, в свою очередь, полностью отрицает причастность клуба к нечестной игре.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Урал Астра
Комментарии (6)
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bset
1485250800
Над собой же пошутили. Разве не так?
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Хет
1485252546
Сейчас докажут, потом поржут..
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la verdad
1485254148
Дали бы виновным реальные сроки - вот тогда бы все нашутились вдоволь.
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овертайм
1485277099
нормуль)
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ИванЯ
1485359596
шутники)))
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