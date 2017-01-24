«Урал» подшутил над букмекерами, заподозрившими клуб в «договорняке»

«Урал» в одной из социальных сетей опубликовал ироничное сообщение, анонсирующее предстоящие контрольные матчи команды из Екатеринбурга.

Дело в том, что по ходу недавней игры с румынской «Астрой», в которой «Урал» уступил со счетом 2:4, в компании Federbet отметили резкие скачки коэффициентов, что может намекать на договорной характер поединка.

Руководство уральцев, в свою очередь, полностью отрицает причастность клуба к нечестной игре.