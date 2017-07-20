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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зиря - Астра
Зиря - Астра: обзор матча 20 июля 2017
Зиря
20.07.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Астра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зиря - Астра
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Имишли
- : -
20.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Араз-Нахичевань
2 : 2
31.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Зиря
3 : 2
23.10.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Кяпаз
1 : 1
18.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Зиря
1 : 1
10.10.2026
Шамахы
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Стадион:
Марин Анастасовичи
Новости команд
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Зиря
Астра
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
«Урал» арендовал белорусского нападающего
17 февраля
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2017.02.24 01:07
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2017.02.16 23:00
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2017.01.24 12:27
6
Товарищеский матч. «Урал» уступил «Астре»
2017.01.22 14:18
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