Имишли - Зиря: онлайн-трансляция 26 сентября 2025

Имишли
26.09.2025, пятница, 18:00
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
- : -
Не начался
Зиря
Матч Таблица
Статистика матча Имишли - Зиря
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Имишли
Зиря
Больше новостей
Азербайджан. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Кяпаз
- : -
23.08.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Шамахы
- : -
24.08.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Туран Товуз
- : -
24.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Габала
- : -
25.08.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сумгаит
- : -
29.08.2025
Шамахы
Последние матчи
Все
Имишли
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Имишли
0 : 0
22.08.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Зиря
1 : 1
19.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Имишли
0 : 1
16.08.2025
Туран Товуз
Лига конференций, 2 раунд
Хайдук
2 : 1
31.07.2025
Зиря
Лига конференций, 2 раунд
Зиря
1 : 1
23.07.2025
Хайдук
