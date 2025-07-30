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«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82

30 июля 2025 10:03
Хайдук - Зиря
31 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 2 раунд
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1.82
Победа «Хайдука»
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31 июля на стадионе «Полюд» в Сплите состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций, в котором «Хайдук» примет «Зирю». Первая игра завершилась ничьей, и теперь всe решится в Хорватии. Обе команды находятся в хорошей форме и показывают стабильные результаты в последних встречах. Матч обещает быть напряжeнным, учитывая высокую цену ошибки и равный уровень соперников на данной стадии.

«Хайдук»

Хорватская команда уверенно начала сезон. После ничьей в Баку с «Зирей» команда провела несколько позитивных матчей, выиграв у «Посушья», «ЦСКА София» и «Шибеника» с одинаковым счeтом 1:0. Несмотря на поражение от ЛАСКа в товарищеском матче, «Хайдук» демонстрирует компактную игру в обороне: всего три пропущенных гола в последних пяти играх. Кроме того, коллектив неизменно забивает на протяжении восьми матчей подряд, что говорит о стабильной атаке.

«Зиря»

Азербайджанская команда сохраняет внушительную беспроигрышную серию – 8 матчей подряд без поражений. В последних официальных играх «Зиря» стабильно добывает результат, минимально побеждая и удерживая концентрацию в обороне. При этом команда не отличается высокой результативностью, но и практически не позволяет соперникам создавать моменты. За последние пять матчей «Зиря» пропустила лишь дважды, демонстрируя отличную организацию в защите.

Факты о командах

«Хайдук»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 8 играх подряд
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Средняя результативность – 1.00 гола за игру

«Зиря»

  • Беспроигрышная серия из 8 матчей
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1.00 гола за игру

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Лига конференций, 2 раунд
Зиря
1 : 1
23.07.2025
Хайдук

Прогноз на матч

Соперники подошли к ответной встрече в равной форме. Обе команды демонстрируют надeжную оборону и нечасто играют в результативный футбол. Учитывая осторожный характер первых матчей квалификации и плотность игры в центре поля, стоит ожидать низовой и напряжeнной встречи. «Хайдук» будет играть первым номером при родных трибунах, но «Зиря» умеет держать темп и эффективно обороняться.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Хайдука» – коэффициент 1.82
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.67

1.82
Победа «Хайдука»
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Зиря Хайдук
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