31 июля на стадионе «Полюд» в Сплите состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций, в котором «Хайдук» примет «Зирю». Первая игра завершилась ничьей, и теперь всe решится в Хорватии. Обе команды находятся в хорошей форме и показывают стабильные результаты в последних встречах. Матч обещает быть напряжeнным, учитывая высокую цену ошибки и равный уровень соперников на данной стадии.

«Хайдук»

Хорватская команда уверенно начала сезон. После ничьей в Баку с «Зирей» команда провела несколько позитивных матчей, выиграв у «Посушья», «ЦСКА София» и «Шибеника» с одинаковым счeтом 1:0. Несмотря на поражение от ЛАСКа в товарищеском матче, «Хайдук» демонстрирует компактную игру в обороне: всего три пропущенных гола в последних пяти играх. Кроме того, коллектив неизменно забивает на протяжении восьми матчей подряд, что говорит о стабильной атаке.

«Зиря»

Азербайджанская команда сохраняет внушительную беспроигрышную серию – 8 матчей подряд без поражений. В последних официальных играх «Зиря» стабильно добывает результат, минимально побеждая и удерживая концентрацию в обороне. При этом команда не отличается высокой результативностью, но и практически не позволяет соперникам создавать моменты. За последние пять матчей «Зиря» пропустила лишь дважды, демонстрируя отличную организацию в защите.

Факты о командах

«Хайдук»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 8 играх подряд

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)

Средняя результативность – 1.00 гола за игру

«Зиря»

Беспроигрышная серия из 8 матчей

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч

Забивает в 8 матчах подряд

Средняя результативность – 1.00 гола за игру

Прогноз на матч

Соперники подошли к ответной встрече в равной форме. Обе команды демонстрируют надeжную оборону и нечасто играют в результативный футбол. Учитывая осторожный характер первых матчей квалификации и плотность игры в центре поля, стоит ожидать низовой и напряжeнной встречи. «Хайдук» будет играть первым номером при родных трибунах, но «Зиря» умеет держать темп и эффективно обороняться.

Рекомендованные ставки: