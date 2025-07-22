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«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35

22 июля 2025 8:24
Зиря - Хайдук
23 июл. 2025, среда 18:30 | Лига конференций, 2 раунд
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1.35
Индивидуальный тотал «Хайдука» больше 0.5
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23 июля на «Баксель-Арене» в Баку «Зиря» примет хорватский «Хайдук Сплит» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Обе команды подходят к еврокубковому матчу в достойной форме: «Зиря» уверенно прошла концовку чемпионата Азербайджана, а «Хайдук» показал уверенные результаты в товарищеских встречах. Встреча обещает быть напряжeнной и осторожной, с акцентом на надeжность в защите.

«Зиря»

Клуб из Баку продемонстрировал выдающийся отрезок в мае, завершив сезон с серией из пяти матчей без поражений и всего одним пропущенным мячом. Команда делает ставку на оборону: средняя пропускаемость – 0.20 за матч. При этом «Зиря» стабильно реализует свои моменты – по голу за игру в последних семи матчах.

Ключевая особенность азербайджанской команды – высокая организованность и прагматизм. Даже играя на выезде, «Зиря» сохраняет компактность и чeтко выстроенную структуру. При поддержке родных трибун и на фоне отличной физической формы, хозяева способны оказать достойное сопротивление фавориту.

«Хайдук Сплит»

Хорватский гранд не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а серия из трeх побед в июле говорит о хорошей готовности к сезону. «Хайдук» забивает стабильно – 1.20 гола за игру, а также сохраняет надeжность у своих ворот – всего 0.60 пропущенных за матч в пяти последних играх.

Команда подходит к квалификации с боевым составом и настроена пройти как минимум до групповой стадии. Несмотря на преимущество в классе, «Хайдук» традиционно осторожен в первых матчах выездной еврокампании, предпочитая контролировать темп и не рисковать лишний раз.

Факты о командах

«Зиря»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Все последние 5 матчей завершились с тоталом меньше 2.5
  • 3 победы подряд без пропущенных мячей

«Хайдук Сплит»

  • Победа в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • 3 гостевых победы подряд с разницей в 1 гол

Прогноз на матч

Обе команды показывают хорошую форму, но делают ставку на сдержанную игру. «Зиря» будет действовать осторожно, избегая риска, а «Хайдук» сосредоточится на контроле мяча и использовании слабых мест соперника. Сценарий с минимальным количеством голов и преимуществом гостей выглядит наиболее вероятным.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Хайдука» больше 0.5 – коэффициент 1.35
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Победа «Хайдука» в один мяч или ничья – коэффициент 1.90

1.35
Индивидуальный тотал «Хайдука» больше 0.5
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Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Хайдук Зиря
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