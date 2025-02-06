«Спартак» не заинтересован в гвинейском вингере

«Спартак» не рассматривает вариант подписания 21-летнего вингера азербайджанской «Зири» Салифу Сума.
Сообщается, что информация об интересе красно-белых к гвинейскому футболисту не соответствует действительности.
- По данным Africafoot, помимо «Спартака» интерес к Сума проявляли «Рубин», «Пари НН» и украинские клубы «Динамо К» и ЛНЗ (Черкассы).
- В этом сезоне гвинеец провел за «Зирю» 24 матча, забил 6 голов, отдал 4 передачи.\
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 850 тысяч евро.
- Контракт Сума с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2027 года.