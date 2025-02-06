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«Спартак» не заинтересован в гвинейском вингере

«Спартак» не рассматривает вариант подписания 21-летнего вингера азербайджанской «Зири» Салифу Сума.

Сообщается, что информация об интересе красно-белых к гвинейскому футболисту не соответствует действительности.

  • По данным Africafoot, помимо «Спартака» интерес к Сума проявляли «Рубин», «Пари НН» и украинские клубы «Динамо К» и ЛНЗ (Черкассы).
  • В этом сезоне гвинеец провел за «Зирю» 24 матча, забил 6 голов, отдал 4 передачи.\
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 850 тысяч евро.
  • Контракт Сума с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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06.02.2025 18:40
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Комментарии (1)
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VPERDIV SPARTAK
1738859319
Сум наш гвинейский друг)
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