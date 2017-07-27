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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Александрия
Астра - Александрия: обзор матча 27 июля 2017
Астра
27.07.2017, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Астра - Александрия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Марин Анастасовичи
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