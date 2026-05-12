12.05.2026, вторник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-3-2-2
77
22
Бехиратче
90
22
Скорко
44
Кампуш
27
Ващенко
91
Бутко
37
Яд
10
Булеца
77
Кара
99
Кастильо
3-1-3-1-2
1
Сапутин
23
Малиш
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
9
Верли
8
Дрышлюк
88
27
Елавич
11
Горбач
17
Задорожный
10
Булеца
15
Мишнев
15
Мишнев
10
Булеца
27
Ващенко
50
Шостак
50
Шостак
27
Ващенко
91
Бутко
19
Родригеш
19
Родригеш
91
Бутко
99
Кастильо
77
77
99
Кастильо
21
Башич
4
Эскинья
4
Эскинья
21
Башич
17
Задорожный
9
Вокрри
9
Вокрри
17
Задорожный
9
Верли
6
Попара
6
Попара
9
Верли
11
Горбач
28
Будковский
28
Будковский
11
Горбач
22
Мичин
22
Мичин
Остались в запасе
Александрия
Заря
1
Виктор Долгий
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
Остались в запасе
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Александрия - Заря
2
2
2
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Зари», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Заря»
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Источник: «Бомбардир»