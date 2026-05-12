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  • «Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

12 мая, 11:50
Александрия
12.05.2026, вторник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Заря
77' Т. Кара
55' Ф. Будковский (П) 75' П. Мичин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
90
Danyil Vlasiuk
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ОП
10
Сергей Булеца
АП
99
Брайан Кастильо
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
27
Домагой Елавич
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
17
Федор Задорожный
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
19
Мауро Родригеш
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
50
Денис Шостак
АП
49
Матеус Амарал
АП
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Заря
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
6
Деян Попара
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
3-3-2-2
77
22
Бехиратче
90
22
Скорко
44
Кампуш
27
Ващенко
91
Бутко
37
Яд
10
Булеца
77
Кара
99
Кастильо
3-1-3-1-2
1
Сапутин
23
Малиш
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
9
Верли
8
Дрышлюк
88
27
Елавич
11
Горбач
17
Задорожный
10
Булеца
15
Мишнев
15
Мишнев
10
Булеца
27
Ващенко
50
Шостак
50
Шостак
27
Ващенко
91
Бутко
19
Родригеш
19
Родригеш
91
Бутко
99
Кастильо
77
77
99
Кастильо
21
Башич
4
Эскинья
4
Эскинья
21
Башич
17
Задорожный
9
Вокрри
9
Вокрри
17
Задорожный
9
Верли
6
Попара
6
Попара
9
Верли
11
Горбач
28
Будковский
28
Будковский
11
Горбач
22
Мичин
22
Мичин
Остались в запасе
Александрия
Заря
1
Виктор Долгий
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
Остались в запасе
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Александрия - Заря
2
2
2
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Зари», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Заря»

«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Александрия
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