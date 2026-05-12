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Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Зари», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Заря»