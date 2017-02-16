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    Альберт Стуйвенберг

    Тренер
    Имя Альберт
    Фамилия Стуйвенберг
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 30 октября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Генк 5 1 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.02.2017 Астра 2 : 2 Генк
    23.02.2017 Генк 1 : 0 Астра
    16.03.2017 Генк 1 : 1 Гент
    13.04.2017 Сельта 3 : 2 Генк
    20.04.2017 Генк 1 : 1 Сельта
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