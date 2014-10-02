Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Динамо Загреб
Селтик - Динамо Загреб: обзор матча 02 октября 2014
Селтик
02.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Загреб
6'
К. Коммонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Динамо Загреб
Желтая карточка
Э. Стоукс
90'
+4
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
А. Тонев
88'
Желтая карточка
Д. Денайе
86'
85'
Желтая карточка
А. Адеми
83'
Замена
М. Пьяца
️️️️
В. Эдуарду
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
М. Вакасо
78'
75'
Желтая карточка
Л. Сигали
75'
Замена
А. Чорич
️️️️
Д. Антолич
Замена
Б. Каял
️️️️
К. Коммонс
69'
60'
Замена
А. Энрикес
️️️️
Д. Чоп
31'
Желтая карточка
Д. Антолич
ГОЛ! 1:0!
К. Коммонс
Пас отдал
Э. Стоукс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
24
Александар Тонев
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Йосип Пиварич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
13
Гонсалу
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
19
Анте Чорич
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-5-1
1
Гордон
3
Исагирре
64
Денайе
4
ван Дейк
4
Эмброуз
15
Коммонс
22
Вакасо
10
Йохансен
8
Браун
24
Тонев
9
Стоукс
3-1-3-3
82
Эдуарду
4
Шимунич
12
Пинту
30
Сигали
77
Брозович
19
Пиварич
45
Адеми
8
Антолич
9
Чоп
9
Эдуарду
2
Судани
15
Коммонс
7
Каял
7
Каял
15
Коммонс
24
Тонев
14
Бергет
14
Бергет
24
Тонев
22
Вакасо
29
Гриффитс
29
Гриффитс
22
Вакасо
8
Антолич
19
Чорич
19
Чорич
8
Антолич
9
Чоп
9
Энрикес
9
Энрикес
9
Чоп
9
Эдуарду
7
Пьяца
7
Пьяца
9
Эдуарду
Остались в запасе
Селтик
Динамо Загреб
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
12
Антонио Йежина
ВР
13
Гонсалу
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
Остались в запасе
12
Антонио Йежина
ВР
13
Гонсалу
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Селтик - Динамо Загреб
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Динамо Загреб
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+